Stasera, su Rai 1, andrà in onda un episodio speciale di Affari Tuoi con due concorrenti molto noti. La trasmissione, prevista per questa sera, prevede la presenza di ospiti di grande rilievo, annunciati dalla stessa rete. L’appuntamento televisivo di oggi, venerdì 10 aprile 2026, è atteso da molti telespettatori che vogliono seguire questa puntata particolare. La programmazione si svolgerà come di consueto, con alcune novità rispetto alle puntate precedenti.

La serata televisiva di oggi, venerdì 10 aprile 2026, si preannuncia come un evento imperdibile per il pubblico di Rai 1. Il celebre game show Affari Tuoi, condotto con successo da Stefano De Martino, ospiterà una variazione straordinaria rispetto al suo formato abituale. Non saranno infatti i classici rappresentanti delle regioni italiane a sfidare il Dottore, ma due figure iconiche della musica leggera e pop del nostro Paese. Questa puntata speciale nasce con un nobile intento poiché l’intero montepremi che i due protagonisti riusciranno a conquistare al termine della partita sarà interamente devoluto in beneficenza. L’atmosfera nello studio del Teatro delle Vittorie sarà elettrizzata da un connubio tra gioco, spettacolo e solidarietà, trasformando il rito quotidiano dei pacchi in una vera e propria festa nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Stasera giocheranno loro”. Affari tuoi, arrivano due concorrenti super vip: annuncio bomba della Rai

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Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi saranno i due concorrenti d'eccezione della puntata speciale di 'Affari tuoi', condotta da Stefano De Martino, in onda stasera su Rai 1. I due artisti giocheranno in coppia una partita del game show, il cui premio finale sarà - facebook.com facebook

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