Keir Starmer ha commentato le recenti escalation nel Medio Oriente, evidenziando come le scelte politiche di un ex presidente abbiano portato a un aumento dei prezzi dell’energia nel Regno Unito. La sua dichiarazione si concentra sulle conseguenze di queste decisioni, sottolineando la relazione tra instabilità internazionale e il rincaro delle bollette domestiche. Nessun altro dettaglio o interpretazione viene aggiunta nel comunicato.

Keir Starmer ha espresso la propria esasperazione per le ripercussioni delle decisioni prese da Trump in Medio Oriente, colpendone l’impatto diretto sulle bollette energetiche della popolazione britannica. Il premier ha tracciato un parallelo tra le azioni del leader statunitense e quelle di Putin, sottolineando come l’instabilità globale stia colpendo duramente il portafoglio delle famiglie e delle imprese nel Regno Unito. Bollette alle stelle e tensioni diplomatiche tra Londra e Washington. Le fluttuazioni dei costi dell’energia sono diventate un terreno di scontro per Keir Starmer, che giovedì ha parlato a Robert Peston evidenziando il nesso tra i conflitti internazionali e l’economia domestica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Starmer attacca Trump: l’instabilità globale fa impennare le bollette

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