Stagnola per isolarsi a casa | così vivevano i genitori del neonato trovato tra droga e rifiuti a Roma
I genitori del neonato trovato tra droga e rifiuti a Roma vivevano isolati nella loro casa, ricoprendo le finestre con stagnola. I vicini del quartiere riferiscono che erano contrari alle vaccinazioni e sostenevano teorie del complotto senza fondamento. La coppia era nota per il loro atteggiamento particolare e per il rifiuto di interagire con gli altri residenti. La polizia ha rinvenuto il bambino in condizioni di abbandono, mentre le indagini sono in corso.
I residenti del quartiere dove viveva e lavorava la coppia li descrivono come no vax e ossessionati dalle teorie del complotto più assurde. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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