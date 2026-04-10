Stagnola per isolarsi a casa | così vivevano i genitori del neonato trovato tra droga e rifiuti a Roma

I genitori del neonato trovato tra droga e rifiuti a Roma vivevano isolati nella loro casa, ricoprendo le finestre con stagnola. I vicini del quartiere riferiscono che erano contrari alle vaccinazioni e sostenevano teorie del complotto senza fondamento. La coppia era nota per il loro atteggiamento particolare e per il rifiuto di interagire con gli altri residenti. La polizia ha rinvenuto il bambino in condizioni di abbandono, mentre le indagini sono in corso.