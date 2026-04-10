StageJump una piattaforma che apre nuove strade per suonare dal vivo

StageJump è una piattaforma che mira a facilitare le opportunità per le band emergenti di esibirsi dal vivo. Nel settore della musica dal vivo, l’accesso agli eventi è spesso difficoltoso e frammentato, richiedendo notevoli sforzi organizzativi per le band che cercano di esibirsi in pubblico. La piattaforma si propone di semplificare questa fase, offrendo strumenti e connessioni per agevolare le esibizioni dal vivo.

Nel circuito della musica dal vivo, l’accesso alle opportunità resta spesso frammentato. Per molte band emergenti suonare dal vivo non è solo una questione artistica, ma anche organizzativa. In questo contesto si inserisce StageJump, piattaforma ideata da Andrea Bariselli (trent’anni di esperienza nel mondo della musica) che riunisce in un unico spazio digitale artisti, promoter e venue, con l’obiettivo di rendere più semplice il processo di candidatura agli eventi live. Il funzionamento è diretto. Gli artisti creano un profilo inserendo materiali essenziali, biografia, genere, immagini, link audio e video live, che diventano il riferimento per chi organizza eventi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - StageJump, una piattaforma che apre nuove strade per suonare dal vivo 5 film d'animazione fuori dal comune che sembrano aprire nuove strade, e una nuova eraCome la società, anche le espressioni artistiche cambiano col progredire del tempo. Serie A, Nazionale, concerti: nasce Gazzetta Ticket, la piattaforma per vivere la passione dal vivoLa passione per lo sport e per i grandi appuntamenti dal vivo trova da oggi una nuova casa digitale.