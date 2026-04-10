Sport stile e innovazione | gli occhiali TAG Heuer sviluppati con i consigli di Patrick Dempsey
In Svizzera, nelle officine di La Chaux-de-Fonds, è stato presentato il nuovo catalogo di occhiali di un noto marchio nel settore dell’orologeria. I modelli sono stati concepiti in collaborazione con Thélios e riflettono un mix tra design, funzionalità e innovazione. Il direttore creativo ha spiegato come le proporzioni dell’uomo siano state integrate con elementi di precisione meccanica, dando vita a una linea di eyewear che unisce stile e tecnologia.
Siamo stati a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, per osservare da vicino i nuovi modelli eyewear dell'iconico brand orologiero, prodotti da Thélios: «Le armoniche proporzioni dell’uomo incontrano la precisione della meccanica», ci racconta il direttore creativo Renato Montagner. «Parola d'ordine, personalizzazione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Il nuovo TAG Heuer Carrera Glassbox è l'orologio che ribadisce il legame tra TAG e il mondo dei motoriQuando Jack Heuer presenta il Carrera nel 1963, il punto non è tanto creare un oggetto iconico, quanto uno strumento leggibile.
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