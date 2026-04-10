Sport stile e innovazione | gli occhiali TAG Heuer sviluppati con i consigli di Patrick Dempsey

In Svizzera, nelle officine di La Chaux-de-Fonds, è stato presentato il nuovo catalogo di occhiali di un noto marchio nel settore dell’orologeria. I modelli sono stati concepiti in collaborazione con Thélios e riflettono un mix tra design, funzionalità e innovazione. Il direttore creativo ha spiegato come le proporzioni dell’uomo siano state integrate con elementi di precisione meccanica, dando vita a una linea di eyewear che unisce stile e tecnologia.