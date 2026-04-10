Sport solidarietà e pace | a Piacenza torna Vivacittà

Domenica 12 aprile si svolge a Piacenza la manifestazione podistica “Vivicittà”, con partenza alle ore 9,30 dal Parco della Galleana. L’evento coinvolge migliaia di partecipanti e si svolge in più di quaranta città italiane. La gara si propone di promuovere la solidarietà, la tutela dell’ambiente e la pace, unendo persone di diverse età e provenienze in una corsa collettiva.

Domenica 12 aprile con partenza alle ore 9,30 al Parco della Galleana torna “Vivicittà”, la manifestazione podistica che coinvolgerà migliaia di persone contemporaneamente in oltre 40 città italiane, nel nome della solidarietà, della sostenibilità ambientale e della pace. Alla conferenza stampa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Sport, inclusione e solidarietà: torna Giocagin, tra spettacoli e beneficenzaDomenica 22 il Palasport di Ferrara si trasformerà in un grande palcoscenico di sport, inclusione e solidarietà.

Una preghiera per la pace, a Piacenza torna la festa della Madonna del PopoloPiacenza si affida alla Madonna del Popolo: torna la prima domenica dopo Pasqua, giorno in cui si ricorda anche la Divina Misericordia - quest’anno...

Temi più discussi: Torna Vivicittà, l'11 e il 12 aprile due giorni di sport, inclusione e solidarietà in centro; Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace; Promet e Divisione insieme per Sport e Pace: l’8 aprile la conferenza stampa al CONI; GIORNATA INTERNAZIONALE DELLO SPORT PER LO SVILUPPO E LA PACE.

Promet e Divisione insieme per Sport e Pace: l’8 aprile la conferenza stampa al CONIIl potere trasformativo dell’attività sportiva come strumento di unità, abbattimento delle barriere, solidarietà e progresso sociale: sarà questo il tema della terza Conferenza Internazionale Sport e ... calcioa5live.com

Vivicittà 2026 torna a Pescara: due giorni di sport, inclusione e un messaggio di paceVivicittà 2026 arriva a Pescara l’11 e 12 aprile: sport, solidarietà e inclusione con oltre 900 partecipanti. Gare, camminate e villaggio sportivo ... abruzzonews.eu

Lo sport porta speranza nella vita. È una delle poche forme culturali rimaste che ancora ci spinge a credere nella possibilità dei miracoli, delle rimonte insperate, del merito che trionfa sull’ingiustizia. Alimenta la fede. Una fede non trascendente, riposta in un’e - facebook.com facebook

Quale sport estremo farebbe il tuo compagno di squadra x.com