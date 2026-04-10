Venerdì 10 aprile propone una giornata ricca di eventi sportivi visibili in TV e streaming. La guida di OA Sport fornisce gli orari e i programmi di tutte le competizioni in calendario, assicurando ai tifosi di seguire le partite, le gare e le manifestazioni sportive in diretta. La copertura include sia le trasmissioni televisive che le piattaforme online, offrendo diverse opzioni per seguire gli eventi dal vivo.

Oggi, venerdì 10 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul torneo di Montecarlo di tennis. Sulla terra rossa del Country Club monegasco Jannik Sinner sarà tra i protagonisti dei quarti di finale. L’azzurro affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime e l’obiettivo sarà quello di prevalere per accedere alle semifinali. Giornata ricca per lo sport con racchetta e pallina, considerando anche il turno di qualificazione della BJK Cup 2026. Le azzurre di Tathiana Garbin, campionesse in carica, affronteranno il Giappone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 10 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Temi più discussi: Sport in tv oggi (mercoledì 1° aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (venerdì 3 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Dove vedere Juventus-Genoa, Napoli-Milan e tutto lo sport in tv del 6 aprile 2026; Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi ai quarti.

Sport in tv oggi (giovedì 9 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, giovedì 9 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 di Montecarlo e WTA 500 di Linz, il ... oasport.it

Sport in tv oggi (venerdì 10 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi, venerdì 10 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it

Alle 7.30 su Rai 3 #BuongiornoRegione. Parleremo di sport e disabilità con il presidente della Lega Navale di Palermo. E poi viaggio tra i vini dell’Etna nella nostra rubrica di enogastronomia “L’Isola del gusto”. Come sempre meteo, tg e rassegna stampa x.com

Le parole di De Gea a Sky Sport dopo la sconfitta - facebook.com facebook