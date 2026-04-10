Sport in tv oggi venerdì 10 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Venerdì 10 aprile, gli appassionati di sport possono seguire diversi eventi in televisione e in streaming. La giornata prevede appuntamenti programmati con vari incontri e competizioni, disponibili sui canali tradizionali e sulle piattaforme online. OA Sport fornisce una panoramica dettagliata degli orari e delle modalità di visione, per permettere agli spettatori di non perdere nessuna delle partite o gare in programma.

Oggi, venerdì 10 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul torneo di Montecarlo di tennis. Sulla terra rossa del Country Club monegasco Jannik Sinner sarà tra i protagonisti dei quarti di finale. L’azzurro affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime e l’obiettivo sarà quello di prevalere per accedere alle semifinali. Giornata ricca per lo sport con racchetta e pallina, considerando anche il turno di qualificazione della BJK Cup 2026. Le azzurre di Tathiana Garbin, campionesse in carica, affronteranno il Giappone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Alle 7.30 su Rai 3 #BuongiornoRegione. Parleremo di sport e disabilità con il presidente della Lega Navale di Palermo. E poi viaggio tra i vini dell’Etna nella nostra rubrica di enogastronomia “L’Isola del gusto”. Come sempre meteo, tg e rassegna stampa x.com

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