Domani pomeriggio, il centro sportivo Buscherini aprirà le sue porte per l’evento ‘Open day Sport e Salute’, organizzato con il patrocinio comunale e in collaborazione con Avis. L’appuntamento si svolgerà dalle 15 alle 18 e sarà rivolto a ragazzi e famiglie, offrendo l’opportunità di conoscere le strutture e le attività sportive disponibili nella struttura.

Il centro sportivo Buscherini ospiterà domani, dalle 15 alle 18, l’evento ’Open day Sport e Salute’, patrocinato dall’amministrazione comunale e realizzato in collaborazione con Avis. Un’iniziativa che unisce sport, salute, solidarietà e comunità, con ingresso gratuito, che si inserisce in un percorso più ampio di promozione dell’attività fisica come strumento educativo, sociale e di prevenzione del disagio giovanile. "Un pomeriggio aperto a tutti – affermano Matteo Leucci e Enea Monti del Polisportivo Buscherini – con l’obiettivo di avvicinare i bambini e i ragazzi allo sport attraverso un’esperienza diretta, inclusiva e accessibile a tutti, promuovendo uno stile di vita sano e attivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sport e salute, open day per ragazzi e famiglie domani al Buscherini

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