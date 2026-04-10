Spiritus Mundi domenica un viaggio musicale e culturale con Moon and Earth

Domenica prossima nella cappella “San Filippo Neri” del Museo diocesano di Nardò si svolgerà l’evento “Moon and Earth - Viaggio attorno al mondo su corde, fiati e strumenti digitali”. L’appuntamento fa parte della rassegna “Spiritus Mundi”, dedicata a musica, teatro e conferenze. La manifestazione si terrà il 12 aprile e propone un’esperienza culturale e musicale con diversi strumenti e tecniche.

NARDO’ - “Spiritus Mundi”; la rassegna di musica, teatro e conferenze, nella cappella “San Filippo Neri” del Museo diocesano di Nardò, propone per domenica prossima, 12 aprile, l’appuntamento “Moon and Earth - Viaggio attorno al mondo su corde, fiati e strumenti digitali”.Nei giorni in cui l’uomo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Spiritus Mundi propone “Muffx da camera: sonorità oniriche e psichedeliche incontrano la tradizione classica”Appuntamento domenica 8 febbraio alle 19,30 nella cappella “San Filippo Neri” del Museo Diocesano di Nardò in Piazza Pio XI NARDO’ – Ancora un... Per Spiritus Mundi il concerto e spettacolo “La Spada e l’incanto. Sulle orme di Francesco d’Assisi"L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Appuntamento... Si parla di: Inaugurazione Sacro Pane di Mario Ciaramella nella Chiesa di San Giovanni Battista. Spiritus Mundi-Rassegna di Musica, Teatro e Conferenze, domenica appuntamento a NardòCantantibus Organis – Concerto-meditazione con canti gregoriani nel mese di Santa Cecilia, Patrona della Musica, a cura del gruppo vocale Viri Cantores de Finibus Terrae. Nel mese dedicato a Santa ... corrieresalentino.it Spiritus Mundi, rassegna di musica, teatro e conferenzeNARDO’ - Per la rassegna di musica, teatro e conferenze Spiritus Mundi ecco Vissi d’arte, vissi d’amore. Crossover su Giacomo Puccini, in programma domenica 30 novembre alle ore 19 nella ex ... lecceprima.it