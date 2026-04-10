Spinazzola Milan Moretto svela | Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri soprattutto per età La linea guida è quella di…

Recenti indiscrezioni indicano che il club milanese non considera Spinazzola come un obiettivo prioritario nel mercato attuale, principalmente a causa dell’età del giocatore. L'informazione è stata diffusa da un giornalista specializzato, che ha sottolineato come la strategia della società sia orientata verso altri profili. La situazione non sembra quindi incidere sulle trattative in corso o sui piani futuri della squadra.

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