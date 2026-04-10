Spinazzola a costo zero | un’altra big sfida la Juve offerto un biennale

Un altro grande club si prepara a sfidare la Juventus per Leonardo Spinazzola, che potrebbe lasciare il Napoli dopo due stagioni. Il calciatore è stato proposto con un contratto biennale e il suo trasferimento potrebbe avvenire a costo zero. Nei prossimi due mesi, si deciderà il suo futuro, con il terzino che potrebbe salutare la squadra partenopea.

Il terzino è sempre più vicino a salutare il Napoli dopo due stagioni I prossimi due mesi potrebbero essere anche gli ultimi di Leonardo Spinazzola con la maglia del Napoli. Al momento il club azzurro non avrebbe ancora mosso passi concreti per l’eventuale rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno, tanto che il terzino 33enne ha già cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di una nuova sistemazione. Calciomercato, deciso il futuro di Spinazzola (Ansa Foto) – calciomercato.it Spalletti lo stima molto e così è tutt’altro che impossibile un suo ritorno in quella Juve dove è cresciuto e con la quale ha vinto due trofei, tra cui lo Scudetto nel 2019, collezionando un totale di 12 presenze oltre a le 46 con la maglia della Primavera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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