Nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano Spezia e Mantova. La partita si gioca in Liguria, con i padroni di casa che cercano di approfittare del vantaggio del campo per migliorare la propria posizione in classifica. I lombardi, invece, puntano a consolidare la loro posizione e mantenere la distanza dalla zona retrocessione. L'incontro sarà trasmesso in diretta su alcuni canali sportivi e piattaforme digitali.

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I liguri provano a sfruttare il fattore campo per provare a riaprire il discorso salvezza, obiettivo che appara più alla portata dei lombardi. Spezia vs Mantova si giocherà domenica 12 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Picco SPEZIA VS MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La situazione dei liguri è chiaramente molto complicata, visto l’ultimo posto in classifica. Per provare ad evitare la retrocessione, la società ha richiamato in panchina D’Angelo, al posto di Donadoni, ma l’esordio del nuovo tecnico è stato amaro con la sconfitta di Carrara. I lombardi hanno una classifica più tranquilla e con un piccolo vantaggio nello scontro diretto della bassa classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Spezia vs Mantova, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Frosinone vs Palermo, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026.

Pescara-Sampdoria, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026.

Temi più discussi: Serie B, le probabili formazioni della trentaquattresima giornata; Reggiana-Pescara, arbitra Marinelli: i precedenti con il Delfino; Serie B, risultati e classifica dopo la trentaquattresima giornata: bene Venezia e Frosinone, ok Bari, Pescara e Samp; Sudtirol vs Modena trentaquattresima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla.

Il match-salvezza sul campo del ’Picco’. Spezia, ora o mai più: vincere per sperarePeseranno cinque assenze. Ma tornano tra i titolari Beruatto e Nagy. In attacco ballottaggio Di Serio-Lapadula a fianco di Artistico ... sport.quotidiano.net

Lapadula scalpita per giocare: ma con lo Spezia non segna da fine ottobreContro il Mantova potrebbe partire titolare in coppia con Artistico, il quale con D’Angelo è a zero reti ... ilsecoloxix.it