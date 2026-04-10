Spezia mercato blindato | esplodono le provvigioni per i consulenti

Nel corso dell'ultimo anno, lo Spezia Calcio ha speso più di 4,6 milioni di euro in provvigioni destinate ai consulenti. Secondo i dati ufficiali della Federazione, questa cifra rappresenta una delle voci principali del mercato legato alle attività di intermediazione e rappresentanza nel settore sportivo. Le provvigioni hanno visto un aumento rispetto agli anni precedenti, riflettendo una crescita delle transazioni e delle operazioni condotte tramite consulenti.

I dati ufficiali della Federazione indicano che nello scorso anno solare lo Spezia Calcio ha destinato oltre 4,6 milioni di euro per le provvigioni spettanti ai consulenti del. La cifra esatta registrata dai registri è di 4.659.151,96 euro, un volume d’affari che colloca il club di via Melara al quarto posto per spesa tra le squadre di Serie B, superando realtà come il Pisa e restando distante dalle cifre più ingenti versate da Empoli, Venezia e dalla Sampdoria. L’evoluzione dei costi tra gestione operativa e flussi finanziari. Analizzando la traiettoria economica del club presieduto da Thomas Roberts, emerge un incremento significativo rispetto all’esercizio precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia, mercato blindato: esplodono le provvigioni per i consulenti Mercato IA: ChatGPT scende al 61,7%, i rivali esplodonoLa classifica Top 100 dei prodotti di intelligenza artificiale per i consumatori, pubblicata dalla società di venture capital Andreessen Horowitz,... Leggi anche: Milan, tra gennaio e futuro: mercato aperto, Maignan blindato