A Specchia, un nuovo incendio ha coinvolto l’impianto di trattamento rifiuti, suscitando preoccupazione tra i residenti. La situazione ha portato alla richiesta di una delocalizzazione immediata dell’impianto, considerata ormai indispensabile dagli abitanti della zona. Intanto, a pochi chilometri di distanza, un altro incendio si è verificato alle Pianazze, alimentando ancora di più le pressioni sulla gestione della struttura.

Arcola, 10 aprile 2026 – Torna il fuoco alle Pianazze: la delocalizzazione dell’azienda di trattamento rifiuti, affermano gli abitanti della zona, non è più prorogabile. Il nuovo principio di incendio nell’impianto Specchia, in località Groppolo, si è verificato un paio di settimane dopo il rogo scoppiato nella notte tra il 23 e il 24 marzo. L’allarme è scattato poco dopo le 21 di mercoledì, all’interno dello spazio di lavoro della ditta: questa volta le scintille sono partite dal nastro trasportatore, mentre a marzo il fuoco era divampato nel piazzale. Le fiamme sono state domate dagli operai che stavano lavorando e dai vigili del fuoco subito intervenuti subito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Specchia: altro allarme. Fiamme nell’impianto: “Delocalizzare subito”

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