Spazio in Val di Susa | il sogno di Bardonecchia rischia il blocco

A Bardonecchia, nella zona di Campo Smith, si stava pianificando la creazione di un centro dedicato alla ricerca spaziale e al turismo scientifico, con l’obiettivo di attrarre visitatori e ricercatori internazionali. Tuttavia, il progetto potrebbe essere trasferito in altre località a causa di un’interruzione nel dialogo tra i promotori e l’amministrazione comunale. La mancanza di un accordo rischia di compromettere la realizzazione dell’iniziativa nella zona.

Un progetto per trasformare la zona di Campo Smith, a Bardonecchia, in un polo internazionale dedicato alla ricerca spaziale e al turismo scientifico rischia di spostarsi altrove a causa di un blocco comunicativo tra i promotori dell’iniziativa e l’amministrazione locale. Mentre le missioni Artemis II operano nelle vicinanze lunari, l’agenzia Spaceland denuncia l’assenza di riscontri da parte della sindaca Rossetti riguardo a proposte inviate tra il 2024 e la fine del 2025 per l’utilizzo di un immobile già esistente nella frazione. Tra habitat marziani e training d’alta quota: il disegno di Spaceland. L’idea che si respira tra le vette della Val di Susa non è una semplice fantasia estiva, ma un piano strutturato che vede coinvolto il Politecnico di Milano nella definizione architettonica dei nuovi spazi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spazio in Val di Susa: il sogno di Bardonecchia rischia il blocco Freno di emergenza: 4 giovani bloccano il treno in Val di SusaUn giovane di 21 anni è stato denunciato dalla polizia di Stato per aver azionato il freno di emergenza su un treno, bloccando la circolazione... Leggi anche: La Pasqua di Askatasuna. Blitz in Val di Susa, assaltati i cantieri Tav Argomenti più discussi: Bardonecchia, astronauti (e marziani) a Campo Smith? La polemica fra Spaceland e il Comune; Valle di Susa, il 24 aprile torna la Camminata di Valle per la Liberazione; AVIGLIANA, APERTA LA NUOVA PIAZZA DEL POPOLO: MENO SPAZIO ALLE AUTO; La Collezione Asi Bertone torna a Torino: all'Heritage Hub Stellantis di Mirafiori. Disordini No Tav in Val Susa, Meloni: «Atti indegni di un Paese civile»I manifestanti hanno dato l’assalto ai cantieri, lanciato pietre e fumogeni contro le forze dell’ordine e appiccato incendi, bloccando l’autostrada Torino-Bardonecchia. Piantedosi: «Estremismo ... lettera43.it Lago Orfù, Oulx, alta Valle di Susa. - facebook.com facebook Dall’Inghilterra alla Val di Susa per un giorno di neve: la montagna è diventata meta internazionale x.com