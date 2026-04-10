Sparatoria di notte a Napoli raffica di colpi di pistola tra i passanti

Una sparatoria si è verificata durante la notte a Secondigliano, Napoli, coinvolgendo passanti presenti sul luogo. La zona è stata teatro di diverse tensioni nelle settimane precedenti, tra cui agguati, scontri e un incendio doloso. Nessuna persona è stata segnalata ferita o coinvolta direttamente nella sparatoria, che ha causato momenti di paura tra i residenti. La polizia sta indagando sull’accaduto per capire le cause e le dinamiche dell’evento.

Notte di piombo a Secondigliano. Dopo i raid delle ultime settimane, con due agguati consumati, diverse “stese” e almeno un raid incendiario, ieri sera nel cuore del quartiere si è andati a un passo dall’omicidio. L'allarme è scattato in corso Secondigliano poco prima di mezzanotte, quando erano ancora presenti diverse persone in strada, subito dileguatesi dopo i primi spari. Ad avere la peggio è stato Salvatore Marino, ferito con tre colpi di pistola e trasportato d’urgenza all'ospedale Cardarelli. Le sue condizioni sono piuttosto critiche, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia di Stato, che stanno adesso conducendo le indagini. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passanti Sparatoria ad Angri nella notte: colpi di pistola contro un'auto, si indagaSparatoria, la notte scorsa, ad Angri: poco dopo la mezzanotte, in via La Mura, un residente nel quartiere avrebbe notato la presenza di alcune... Agguato nella notte a Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola a PonticelliLa vittima si chiamava Fabio Ascione: il 20enne è morto dopo il trasporto in ospedale. Sparatoria alla Sanità a Napoli: feriti due giovani, 19enne in rianimazione Temi più discussi: Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passanti; Napoli, nuova sparatoria tra minorenni: un giovane ferito a pochi metri dalla Prefettura; Si spara ancora nel cuore della notte: un ferito a Secondigliano; Sei colpi nella notte ad Atripalda, ignoti sparano contro un'abitazione. Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passantiNotte di piombo a Secondigliano. Dopo i raid delle ultime settimane, con due agguati consumati, diverse stese e almeno un raid incendiario, ieri sera nel cuore del quartiere ... ilmattino.it Napoli, sparatoria di Piazza Carolina: arrestato il 19enne Renato EliaNapoli - Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 1° aprile in piazza Carolina, nel cuore di Napoli, a pochi metri dalla sede della ... cronachedellacampania.it Sparatoria in via Santa Croce a Trento, Piffer di Confcommercio: "Episodi troppo frequenti". Videointervista. - facebook.com facebook