Sparatoria a Secondigliano | 49enne gravemente ferito

Una sparatoria si è verificata nella notte a Secondigliano, quartiere della periferia nord di Napoli, provocando il ferimento grave di un uomo di 49 anni. L'episodio è avvenuto giovedì 9 aprile e ha causato momenti di grande tensione nella zona. Sul luogo sono intervenuti le forze dell'ordine per i rilievi e le indagini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Agguato nella notte. Momenti di forte tensione nella tarda serata di giovedì 9 aprile a Secondigliano, quartiere della periferia nord di Napoli. Salvatore Marino, 49 anni, è stato colpito da diversi proiettili durante un agguato avvenuto intorno alle 23.30 in corso Italia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola. Condizioni critiche e soccorsi. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli. Le informazioni disponibili indicano che le sue condizioni sono gravi, e resta sotto stretta osservazione medica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sparatoria a Secondigliano: 49enne gravemente ferito Napoli, agguato a Secondigliano, ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore MarinoSparatoria Secondigliano (Na), ferito a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino, ipotesi lite in famiglia. Napoli, Secondigliano, killer in azione: ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore MarinoNapoli, Secondigliano, killer in azione: ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino. Sparatoria alla Sanità a Napoli: feriti due giovani, 19enne in rianimazione Temi più discussi: Secondigliano, ferito a colpi di pistola il 49enne Salvatore Marino; Doppia sparatoria in poche ore: ferito il nipote di una boss della malavita (NOME); Napoli Secondigliano killer in azione | ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino. Si spara ancora nel cuore della notte: un ferito a SecondiglianoNuova sparatoria a Napoli nella notte. Il raid è stato messo a segno lungo corso Italia a Secondigliano. A finire sotto i colpi dei sicari è stato Salvatore Marino, 49enne. L'uomo è stato colpito con ... napolitoday.it Agguato a Secondigliano: 49enne crivellato di colpi all’addome, è in gravi condizioniNapoli - Il piombo torna a insanguinare le strade dell'area nord di Napoli. Una nuova, violenta fibrillazione armata ha scosso la notte partenopea: un uomo di ... cronachedellacampania.it Napoli, minorenne ferito nella sparatoria in Piazza Carolina: fermato un 19enne - facebook.com facebook Argentina, sparatoria in una scuola: studente 15enne uccide un compagno di 13 anni x.com