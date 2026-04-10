Sparapani Frati Bianchi Quando il vino è cultura | Famiglia punto di forza

Durante il Vinitaly, la cantina Sparapani Frati Bianchi presenterà i propri vini della regione Marche, tra cui i Verdicchi e i Rossi. Tra le etichette in evidenza ci sarà la Riserva Docg Donna Cloe. La produzione si basa su un approccio che considera la famiglia come elemento centrale e di sostegno. La scelta di portare in fiera alcuni dei loro vini più rappresentativi riflette l’impegno a valorizzare il territorio e la tradizione vinicola locale.

"Al Vinitaly porteremo i nostri Verdicchi e i Rossi delle Marche. Puntiamo molto sul Riserva Docg Donna Cloe ". Pino Sparapani, patròn della cantina Sparapani Frati Bianchi di Cupramontana (Ancona), si prepara per un ritorno alla grande all’appuntamento con il Vinitaly. È da almeno 15 anni che i vini prodotti nella capitale del Verdicchio, a pochi passi dall’antico complesso monastico dei Frati Bianchi, arricchiscono il salone internazionale di Veronafiere. "Il Vinitaly è un’occasione di crescita culturale – sottolinea Sparapani – non solo economica. Per tutti, come per la nostra azienda. Il Vinitaly è un tempio per chi, come noi, ha la passione per il buon vino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sparapani Frati Bianchi. Quando il vino è cultura: "Famiglia punto di forza" Leggi anche: A León il giovedì santo i frati spillano un vino dell’undicesimo secolo Capitale della Cultura, parte il countdown. Lattuca: "Sembrava debolezza, ma candidarsi insieme è diventato punto di forza"Il sindaco Enzo Lattuca ha ricordato come tutto sia nato proprio in sede di consiglio comunale, nel febbraio 2025, con una mozione presentata dal...