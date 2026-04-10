Spalletti sta per riabbracciare un suo pupillo | colpaccio Juve!

Luciano Spalletti si prepara a firmare un nuovo contratto di due anni con la Juventus. Nei prossimi giorni, l’accordo verrà ufficializzato e l’allenatore tornerà a guidare la squadra. Nel frattempo, è stato preparato un regalo speciale per lui, pronto a essere consegnato in occasione della firma. La trattativa tra le parti si avvicina alla conclusione, con tutte le parti coinvolte che attendono il passo successivo.

Luciano Spalletti firmerà nelle prossime ore un contratto di altri due anni con la Juve: intanto è pronto un regalo per il tecnico. La Juve va di corsa. Nelle prossime ore Luciano Spalletti si legherà ufficialmente al club bianconero fino al 30 giugno 2028: a prescindere dal risultato finale, la dirigenza di corso Galileo Ferraris ha scelto di affidare la guida tecnica della prima squadra al tecnico di Certaldo anche l’anno prossimo. E ora per Spalletti è già pronto un regalo. Alisson (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, infatti, potrebbe presto riabbracciare in bianconero Alisson Ramsés Becker, portiere classe ’92 brasiliano del Liverpool e della nazionale brasiliana: i due sono già stati insieme alla Roma diversi anni fa e adesso le loro strade potrebbero nuovamente incrociarsi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Ho fatto quattro chiacchiere con Carmine #Esposito, amico di Luciano #Spalletti, in vista dell'imminente rinnovo: "Prima il traguardo UCL, poi dategli un attaccante e vincerà lo scudetto" x.com