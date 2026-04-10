L'allenatore ha parlato con il gruppo durante la riunione di squadra, trasmettendo un messaggio diretto e senza mezzi termini. La comunicazione si è concentrata sull’esigenza di migliorare l’approccio e la determinazione in vista delle prossime partite. Nessuna dichiarazione pubblica, solo un discorso interno volto a motivare e a chiarire le aspettative per il percorso futuro della squadra.

di Paolo Rossi Spalletti Juve, messaggio chiarissimo alla squadra: il segnale più forte possibile allo spogliatoio bianconero. Il rumore del silenzio: quando Spalletti spegne i microfoni per accendere la Juventus. Oggi, alla vigilia del delicatissimo e fondamentale scontro con l’Atalanta, Luciano Spalletti ha scelto una via che per lui rappresenta l’eccezione assoluta: il silenzio. Nessuna conferenza stampa, nessun microfono, nessuna parola spesa per analizzare l’avversario o pungere i critici. Una scelta che fa rumore, soprattutto se si riavvolge il nastro degli ultimi sei mesi vissuti sulla panchina bianconera e considerando che ha firmato il rinnovo del contratto, ci si aspettava una comunicazione diversa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve e quel messaggio alla squadra: l’allenatore è stato chiarissimo con lo spogliatoio bianconero

Spalletti scuote lo spogliatoio della Juve: “Parole forti”Da quando è approdato alla Juve, Luciano Spalletti ha iniziato a lavorare soprattutto sulla testa dei calciatori.

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Luciano Spalletti prolungherà con la Juventus per le prossime due stagioni. I bianconeri inoltre ci stanno provando seriamente per Alisson dal Liverpool. Il nuovo corso in casa Juve sembra iniziato. @Kumho_Italia #cronachedispogliatoio #PerformanceAttiva - facebook.com facebook

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