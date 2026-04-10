L’allenatore ha rinnovato il contratto con la squadra bianconera, come mostrato in un video pubblicato ufficialmente. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali, confermando la continuazione della collaborazione tra le parti. Nei giorni scorsi si sono susseguite indiscrezioni sulla firma del nuovo accordo, ora ufficializzata con un video che riprende il momento della firma. Restano da seguire gli sviluppi riguardanti le altre squadre.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Luciano Spalletti ha firmato il rinnovo con la Juventus. L’ex allenatore dell’Inter, tra le altre, ha prolungato con i bianconeri per altri due anni dopo questi primi 7 mesi più che sufficienti. La Juve ha superato un inizio di stagione turbolento sotto la guida di Igor Tudor, poi esonerato. Adesso sta lottando per un posto nella prossima Champions League e domani giocherà un match decisivo in trasferta contro l’Atalanta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) La Juventus ha comunicato il prolungamento dell’ex ct della Nazionale con un video pubblicato su YouTube. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Spalletti ha firmato il rinnovo con la Juventus: il video dell’ufficialità

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Juve, Spalletti rinnova il contratto fino al 2028: l'annuncio e le news in diretta #SkySport #Juventus #Spalletti #Calciomercato x.com