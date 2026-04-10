Luciano Spalletti ha comunicato il suo rinnovo con la Juventus fino al 2028 attraverso un video pubblicato sui social. L’allenatore ha espresso parole di gratitudine e fiducia nel progetto della società, sottolineando l’impegno per la stagione futura. La decisione di proseguire il rapporto contrattuale con il club è stata ufficializzata con un messaggio diretto ai tifosi e alla stampa.

Luciano Spalletti ha rinnovato con la Juventus fino al 2028. Con un sentito discorso, pubblicato dalla società stessa sui suoi social, il tecnico ha annunciato alla squadra la scelta di restare sulla panchina per altri due anni, concludendo con un colorito "adesso però ci si leva dai co***oni e andate ad allenarvi", tra gli applausi dei giocatori (Ig: @juventus). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti annuncia il rinnovo alla squadra: il video del suo discorso

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