Spaccio digitale a Treviso | fermi due minori con droga e crypto

La Guardia di Finanza di Treviso ha arrestato due minorenni coinvolti in un'attività di spaccio di droga. Durante un'operazione, sono stati sequestrati 150 grammi di marijuana provenienti dalla Repubblica Ceca e sono stati trovati anche criptovalute legate all'attività illecita. I giovani sono stati fermati e portati in caserma per ulteriori approfondimenti. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri soggetti.

Un’operazione della Guardia di Finanza a Treviso ha portato al fermo di due minorenni coinvolti nello spaccio di stupefacenti, dopo il sequestro di 150 grammi di marijuana provenienti dalla Ceca. L’intervento, avvenuto questa mattina, è scaturito dal monitoraggio di una spedizione internazionale indirizzata a un nome falso e consegnata tramite un locker automatico. L’inganno digitale e la traccia dei pagamenti in criptovalute. Le indagini condotte dai militari delle Fiamme Gialle hanno rivelato un modus operandi che punta a sfruttare l’anonimato tecnologico per schermare i flussi finanziari. Il ritiro del pacco presso il deposito automatizzato è stato intercettato dalle forze dell’ordine, permettendo l’identificazione immediata di uno dei ragazzi e del secondo destinatario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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