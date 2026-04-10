A Benevento, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 50 anni dopo aver scoperto droga e denaro durante una perquisizione. Gli agenti hanno trovato 35 grammi di cocaina e una somma di denaro contante. Gli atteggiamenti sospetti dell’uomo hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno così proceduto al sequestro e all’arresto. La vicenda si inserisce in un’operazione di contrasto allo spaccio nella zona.

Un arresto con sequestro di 35 grammi di cocaina, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Benevento, dove un uomo di 50 anni è stato sorpreso in flagranza di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato dopo che l’uomo aveva ceduto una dose di cocaina a un altro individuo, motivando così l’azione delle forze dell’ordine. Le indagini e l'arresto in flagranza La perquisizione domiciliare e il sequestro della droga Le conseguenze per i coinvolti Le indagini e l’arresto in flagranza Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata il risultato di una complessa attività investigativa portata avanti dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spaccio a Benevento, gli atteggiamenti di un 50enne insospettiscono i carabinieri che trovano cocaina e denaro

Como, spaccio di droga nonostante gli arresti domiciliari: 50enne e complice arrestati con droga e denaro.Un cinquantenne con precedenti penali, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Como per aver continuato a gestire...

Respinto dai tassisti, insulta e colpisce gli agenti, che lo trovano in possesso di cocainaRespinto dai tassisti, si è rivolto poi alle forze dell'ordine con le quali avrebbe però tenuto un atteggiamento ostile, arrivando ad aggredirle.

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Spaccio a Benevento, gli atteggiamenti di un 50enne insospettiscono i carabinieri che trovano cocaina e denaroA Benevento un 50enne è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione e spaccio di cocaina. Sequestrati 35 grammi di droga e denaro contante. virgilio.it

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