Spacciatore ucciso la contromossa di Cinturrino | denuncia i testimoni per calunnia

Un uomo è stato ucciso in un episodio legato allo spaccio di droga e alle forze dell'ordine. Dopo il fatto, un ex agente ha deciso di denunciare alcuni testimoni per calunnia, sostenendo che le loro dichiarazioni siano false. La vicenda si inserisce in un contesto di accuse di corruzione e presunte complicità tra agenti e criminalità nel quartiere di Rogoredo. La polizia sta indagando sui dettagli dell'episodio e sulle dichiarazioni rese dai testimoni.

Milano, 11 aprile 2026 – Richieste di soldi e droga da parte di Carmelo Cinturrino, che era “corrotto fino all’osso”, ma anche presunte complicità di altri agenti durante i servizi nel “boschetto“ di Rogoredo. La minaccia che l’ex assistente capo della polizia di Stato, in carcere per aver ucciso il 26 gennaio il 28enne Abderrahim Mansouri, architettando poi una messinscena per accreditare la versione della legittima difesa, avrebbe proferito pochi giorni prima dell’omicidio: “Digli a Zack (il soprannome di Mansouri, ndr) che lo ammazzo”. Dichiarazioni che un 39enne italiano, tra i “fantasmi“ che frequentano l’area verde alla periferia di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spacciatore ucciso, la contromossa di Cinturrino: denuncia i testimoni per calunnia Omicidio Rogoredo, la difesa di Cinturrino denuncia 6 testimoni. Un 39enne: “Diceva che voleva ammazzare Mansorui”Un 39enne chiamato dalla Procura ha ricordato di quanto Carmelo Cinturrino gli avrebbe detto che "voleva ammazzare Zack". Spacciatore ucciso: l’agente Carmelo Cinturrino negativo al drug testMilano, 3 marzo 2026 – Sono negativi - si apprende da fonti qualificate - gli esami tossicologici di Carmelo Cinturrino detto "Thor" (per la sua...