SP37 a Buccino | ponte riparato la strada riapre tra 10 giorni

La strada SP37 a Buccino, nella zona di Ponte San Cono, è stata riparata dopo i lavori di ripristino completati. Il cantiere ha concluso le operazioni di riparazione e la strada dovrebbe riaprire al traffico tra circa dieci giorni. La riapertura è attesa una volta completate le ultime verifiche e le eventuali rifiniture. La zona rimane soggetta a eventuali aggiornamenti in caso di ulteriori interventi.

Il cantiere nella zona di Ponte San Cono, nel territorio di Buccino, ha ufficialmente terminato le operazioni di ripristino sulla SP37. Gli interventi strutturali hanno riguardato la ricostruzione del muro necessario a sostenere la spalla del ponte e il rifacimento integrale della pavimentazione stradale, opere fondamentali per garantire la stabilità dell'infrastruttura e la percorribilità della carreggiata. Sicurezza infrastrutturale e mobilità locale La conclusione di questi lavori complessi r . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SP37 a Buccino: ponte riparato, la strada riapre tra 10 giorni Lavori sulla SP37 in Località Ponte San Cono di Buccino: intervento completato, tra 10 giorni la riaperturaUltimati i complessi lavori di ripristino sulla SP37 in Località Ponte San Cono di Buccino. Verucchio, voragine in strada: dopo tre mesi riapre via PonteLa ferita di via Ponte, chiusa dal 7 novembre scorso a causa della maxi voragine, sta per richiudersi. Argomenti più discussi: Lavori sulla SP37 in Località Ponte San Cono di Buccino: intervento completato, tra 10 giorni la riapertura; Buccino: terminati i lavori di ripristino della SP 37 in località Ponte San Cono; Buccino, lavori conclusi sulla SP37 a Ponte San Cono: riapertura tra 10 giorni; Mobilità e sicurezza, terminati i lavori sulla SP37: riapertura imminente a Ponte San Cono. Viabilità: conclusi lavori su SP37 a Buccino, riapertura al traffico entro 10 giorniStampa Importante aggiornamento sul fronte della viabilità provinciale nel Salernitano. Sono stati completati gli interventi di ripristino lungo la SP37 in località Ponte San Cono, nel territorio di B ... salernonotizie.it Viabilità: conclusi lavori su SP37 a Buccino, riapertura al traffico entro 10 giorni - facebook.com facebook