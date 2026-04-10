Sottopasso La Spezia rifacimento totale per eliminare il rischio allagamenti | cantieri in due fasi

Il sottopasso di viale La Spezia sta per essere sottoposto a un intervento di ristrutturazione completa finalizzato ad eliminare il rischio di allagamenti. Dopo aver effettuato lavori d’urgenza all’inizio del 2024, che hanno migliorato la rete fognaria e ridotto i volumi d’acqua in ingresso, ora si procede con la rifinitura dei lavori. I cantieri si sviluppano in due fasi e si concentrano sulla messa in sicurezza dell’area.

Il percorso per proteggere il sottopasso di viale La Spezia entra nel suo capitolo conclusivo. Dopo i primi interventi d'urgenza realizzati all'inizio del 2024, che avevano permesso di potenziare la rete fognaria esistente e limitare i volumi d’acqua in ingresso, l’amministrazione comunale di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Rivoluzione al cimitero, partono due cantieri: mille nuovi loculi e rifacimento dei vialiPrevista la costruzione di nuovi spazi per le sepolture e la riqualificazione della viabilità interna per rendere i percorsi più sicuri Due... Vibo Center, il Sottopasso Fantasma: Due Anni di Disagi e un Rischio Ignorato Un sottopassaggio…Un sottopassaggio cruciale per la viabilità di Vibo Valentia è chiuso da due anni, creando un’emergenza per residenti e viaggiatori.