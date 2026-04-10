Sotto le Stelle del Jazz con Enrico Pieranunzi e Rosario Giuliani all’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare

Domenica 19 aprile alle 21, all’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare, si terrà il concerto “Sotto le Stelle del Jazz”. Sul palco si esibiranno il pianista Enrico Pieranunzi e il sassofonista Rosario Giuliani, accompagnati dalla direzione artistica del maestro Davide Cavuti. L’evento vedrà l’incontro tra i due musicisti in un appuntamento dedicato al jazz, in un luogo che ospita spesso manifestazioni culturali di rilievo.

Il pianoforte di Enrico Pieranunzi incontra il sax di Rosario Giuliani nel concerto in programma domenica 19 aprile, alle ore 21, all’'auditorium Sirena di Francavilla al Mare, con la direzione artistica del maestro Davide Cavuti. L’evento nasce in collaborazione con il Centro Studi Nazionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Sotto le Stelle del Jazz con Enrico Pieranunzi e Rosario Giuliani all’Auditorium Sirena di Francavilla al MareIl pianoforte di Enrico Pieranunzi incontra il sax di Rosario Giuliani nel concerto in programma domenica 19 aprile, alle ore 21, all’'auditorium Sirena di Francavilla al Mare, con la direzione artist ... chietitoday.it

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