Sos sicurezza sui bus nel Salernitano la Cisl rilancia | Scioperiamo la Prefettura ci convochi

Gli operatori del trasporto pubblico nella provincia di Salerno esprimono preoccupazione e indignazione a seguito delle recenti aggressioni avvenute durante le festività di Pasqua e Pasquetta. La Cisl, rappresentante dei lavoratori, chiede una convocazione urgente in Prefettura e annuncia la possibilità di uno sciopero per denunciare le condizioni di sicurezza sui mezzi. La situazione ha sollevato un forte clamore tra chi opera quotidianamente nel settore.

Preoccupazione e indignazione crescono tra gli operatori del trasporto pubblico della provincia di Salerno dopo le gravi aggressioni avvenute durante le festività di Pasqua e Pasquetta. In uno degli episodi, in Costiera amalfitana, un lavoratore è rimasto ferito riportando una prognosi di una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Busitalia acquisisce City Sightseeing Italia, la Cisl: "Ora si investa nel salernitano"Il sindacato: "Questa operazione conferma la volontà del Gruppo FS di presidiare l’intera catena del valore del trasporto, integrando l’alta velocità... Sicurezza di bus e autisti Cabine blindate e pulsante sosPistoia, 26 marzo 2026 – Un passo avanti concreto sul fronte della sicurezza nel trasporto pubblico locale a Pistoia. Temi più discussi: Sos sicurezza sui bus nel Salernitano, la Cisl rilancia: Scioperiamo, la Prefettura ci convochi; Trasporti, sos delle imprese: Bus a rischio senza aiuti. Marconi, navetta garantita; Caro-carburante, in Campania treni e bus in difficoltà: Sos di Eav ed Air alla Regione; Ecco BluGo: la prima app per aiutare le persone autistiche a spostarsi con i bus in sicurezza. Sos sicurezza sui bus nel Salernitano, l’ira della Cisl provinciale: ScioperiamoStampa Preoccupazione e indignazione crescono tra gli operatori del trasporto pubblico della provincia di Salerno dopo le gravi aggressioni avvenute durante le festività di Pasqua e Pasquetta. In uno ... salernonotizie.it Sicurezza di bus e autisti Cabine blindate e pulsante sosI sindacati annunciano l’intesa in Prefettura su controlli e videosorveglianza. In agenda il trasporto scolastico con un tavolo per la pianificazione del servizio ... lanazione.it Tanti auguri di Buona Pasqua da Ravenna SOS Sicurezza Animali - facebook.com facebook