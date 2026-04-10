Sorvegliato speciale picchia la moglie aggredisce i carabinieri e tenta la fuga a piedi

Nel pomeriggio del 9 aprile, a Santa Maria a Vico, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 46 anni, sospettato di aver aggredito la moglie, di aver dato calci e pugni a un agente intervenuto e di aver tentato la fuga a piedi. L’uomo, sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato fermato dopo aver causato danni durante l’intervento.

Nel pomeriggio del 9 aprile, a Santa Maria a Vico, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne del posto, gravemente indiziato di una serie di reati legati a un episodio di violenza domestica.L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Torna ubriaco a casa e picchia la moglie che allatta la loro figlia poi aggredisce i carabinieri: condannato un 35enne Droga e soldi, tenta la fuga e aggredisce carabinieri: 35enne tunisino arrestato a Bovisio MasciagoLa Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare… Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e... Si parla di: L'esibizionista seriale ci ricasca: vìola la sorveglianza speciale e mette in scena lo squallido spettacolo; Era un sorvegliato speciale ma spacciava da casa.