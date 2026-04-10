Martedì 7 aprile è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip 8 su Canale 5. Durante la puntata, sono stati resi noti i risultati dei sondaggi relativi alla casa, che indicano chi potrebbe essere eliminato nella prossima fase del reality. I dati raccolti mostrano quali concorrenti sono in bilico e potrebbero lasciare il gioco nelle prossime settimane.

La settima puntata del Grande Fratello Vip 8, andata in onda martedì 7 aprile su Canale 5, è stata decisiva. Emozioni, scontri e un’eliminazione inaspettata: il pubblico ha già voltato pagina e ora guarda con curiosità – e qualche comprensibile timore – all’appuntamento di venerdì 10 aprile, sempre in prima serata con Ilary Blasi alla guida. Grande Fratello Vip, dove eravamo rimasti. Martedì sera la diretta si è aperta in maniera tutt’altro che distesa. Al centro delle tensioni, Antonella Elia e Alessandra Mussolini, protagoniste di un’amicizia che sembrava solida si è sgretolata nel giro di pochi giorni, e il faccia a faccia nel salotto della Casa ha reso tutto ufficiale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello del 10 aprile, chi è a rischio eliminazione

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