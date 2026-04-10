L’attrice Sofia Mattsson, nota per il suo ruolo in General Hospital, sta per entrare nel cast di Days of Our Lives. Nel 2027 si trasferirà a Salem, dove prenderà parte alle riprese della celebre soap opera. La sua presenza nel cast segnerà un nuovo passaggio nella sua carriera televisiva, dopo le esperienze precedenti in produzioni americane.

L’attrice Sofia Mattsson si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera televisiva, trasferendosi nelle atmosfere di Salem per unirsi al cast di Days of Our Lives. Dopo aver lasciato le scene di General Hospital la scorsa estate, l’interprete svedese ha condiviso i dettagli del suo passaggio a una nuova produzione, confermando l’entusiasmo per questa sfida professionale che inizierà ufficialmente all’inizio del 2027. Il percorso che ha portato la trentaquattrenne verso il nuovo set è stato segnato da una transizione graduale ma intensa. Solo due settimane dopo aver comunicato il suo ingresso nel team di Days of Our Lives, l’attrice ha spiegato come si stia approcciando al nuovo ruolo, descrivendolo come estremamente articolato e stimolante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sofia Mattsson: dopo General Hospital vola a Salem nel 2027

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È attivo il day hospital medico nel nuovo ospedaleDa oggi è attivo il nuovo Day Hospital Medico negli spazi del Nuovo Ospedale di Pordenone, situato al piano terra del Corpo C (rosso).