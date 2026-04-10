Social stop ai minori | arriva il blocco per gli under 14
La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al decreto PNRR che introduce un limite di età per l’uso dei portafogli digitali. Secondo la norma, i minori di 14 anni non potranno accedere a queste piattaforme senza il consenso dei genitori. La misura mira a limitare l’uso dei servizi online da parte dei più giovani e a rafforzare la tutela della loro privacy.
La Commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera a un emendamento cruciale all’interno del decreto Pnrr, che stabilisce una barriera d’ingresso per l’utilizzo del portafoglio digitale sotto i 14 anni senza il consenso dei genitori. Questa mossa legislativa, nata dall’impulso del presidente del Veneto Alberto Stefani, introduce un blocco normativo sull’accesso ai social network per tutti i minori che non abbiano ancora raggiunto la soglia dei quattordici anni. L’intervento legislativo mira a contenere quella che viene definita una vera emergenza generazionale, con l’obiettivo di proteggere i più giovani da un ambiente digitale spesso privo di filtri adeguati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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