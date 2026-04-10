Soccorso a Piacenza | 32mila interventi e tempi record sotto i 13 minuti

A Piacenza, nel corso del 2025, il sistema di emergenza territoriale ha effettuato più di 32.000 interventi. Durante un incontro nello Spazio Rotative, sono stati presentati i dati relativi alle operazioni svolte, con tempi di intervento che si sono attestati sotto i 13 minuti in media. Questi numeri rappresentano il risultato di un’attività costante e di una gestione rapida delle emergenze sul territorio.

A Piacenza, durante un incontro tenutosi presso lo Spazio Rotative, è emerso il bilancio dettagliato del sistema di emergenza territoriale che ha gestito oltre 32 mila interventi nel corso dell’intero anno 2025. I dati analizzati dai professionisti del soccorso e dalle autorità presenti delineano un quadro di estrema efficienza operativa, caratterizzato da tempi di risposta rapidissimi e da una gestione dei casi critici che supera i parametri stabiliti a livello regionale. Il cuore pulsante della Centrale Operativa ha coordinato 32.389 attivazioni nel corso dell’anno scorso, portando gli operatori sul campo per un totale di 33.449 valutazioni sanitarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soccorso a Piacenza: 32mila interventi e tempi record sotto i 13 minuti Tempi di soccorso in Appennino, interventi più veloci e sempre col mezzo avanzato per le patologie graviIn Alto Frignano migliora il tempo di soccorso per le emergenze e per arresto cardiaco, stroke e trauma maggiore, l’indicatore relativo... Sotto di due gol dopo dieci minuti. La Correggese non regge al PiacenzaCorreggese 1 Piacenza 3 Correggese (4-2-3-1): Narduzzo; Motti, Panizzi, Gualdi, Marino (46’ st Cavarretta); R. Si parla di: La rete del 118: in un anno 32mila interventi, tempi di soccorso inferiori gli standard; Un anno di 118: 32mila interventi, tempi medi di 13 minuti. La rete del 118: in un anno 32mila interventi, tempi di soccorso inferiori agli standardOltre 32mila interventi in un anno, tempi di soccorso inferiori agli standard nazionali e una gestione delle emergenze gravi che supera ampiamente i ... piacenzasera.it