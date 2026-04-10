Skialp al tramonto | sfida e magia notturna sul Gran Sasso
Sabato 11 aprile, l’Appennino si anima con la terza edizione dell’Ostello Sunset Skialp, un evento che chiude il circuito Skialpdeiparchi 2026. L’iniziativa si svolgerà sul Gran Sasso e prevede una gara di scialpinismo al tramonto, con i partecipanti che affronteranno il percorso fino al calare della sera. La manifestazione coinvolge appassionati di questa disciplina, offrendo un’esperienza tra sfida e suggestione notturna.
Sabato 11 aprile, il cuore dell’Appennino si preparerà ad accogliere la terza edizione dell’Ostello Sunset Skialp, un evento che segna la conclusione del circuito Skialpdeiparchi 2026. La manifestazione si terrà nel suggestivo scenario di Campo Imperatore, offrendo un percorso che integra la competizione sportiva con l’esperienza contemplativa del paesaggio montano. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Centro Turistico Gran Sasso d’Italia, l’Ostello più alto d’Europa (che presta il proprio nome alla sfida) e Live Your Mountain, una realtà con sede ad Aquila specializzata nell’organizzazione di eventi stagionali in ambito montano. Il programma prevede una fase di ascesa a partire dalle ore 16, mentre il ritorno verso valle avverrà in modalità notturna alle ore 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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