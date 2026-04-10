Sabato sera alle 21:00 si tiene la partita tra Siviglia e Atletico Madrid allo stadio Sanchez Pizjuan. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo con le formazioni ufficiali, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili. La sfida potrebbe rivelarsi decisiva per il proseguimento della stagione, e c'è grande attesa per vedere se entrambe le squadre riusciranno a segnare durante l'incontro.

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© Infobetting.com - Siviglia-Atletico Madrid (sabato 11 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segnano entrambe al Sanchez Pizjuan?

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