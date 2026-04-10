Siracusa arrestati i responsabili delle bombe ai negozi locali

Le forze dell'ordine di Siracusa hanno arrestato le persone ritenute responsabili di aver messo delle bombe ai negozi della città. Sono stati identificati gli autori di tre attentati che hanno causato danni e preoccupazione tra i commercianti e i residenti. Le indagini hanno portato all'arresto dei sospettati, che sono stati portati in custodia. La polizia ha confermato l'avvenuto smantellamento delle operazioni violente.

Le forze dell’ordine hanno smantellato una serie di attacchi violenti mirati al tessuto commerciale di Siracusa, identificando i responsabili di tre episodi che hanno scosso la tranquillità della zona. L’indagine ha portato all’arresto, avvenuto lo scorso 20 marzo, di un uomo di circa 30 anni con precedenti penali, accusato insieme a un complice di aver utilizzato materiale esplosivo per colpire il chiosco Bulldog, situato in Via del Foro Vittorio Emanuele II e gestito dalla famiglia Burgio. Una cronologia di aggressioni contro le attività locali. Il percorso investigativo condotto congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri ha permesso di collegare l’azione del 20 marzo ad altri due momenti di forte tensione avvenuti tra la fine dello scorso anno e l’inizio di quello attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siracusa, arrestati i responsabili delle bombe ai negozi locali Pos e scontrini, si cambia: le nuove regole per negozi e locali. La guida dell?Agenzia delle EntrateDal primo gennaio 2026 il sistema dei pagamenti elettronici compie un ulteriore passo verso l’integrazione con gli strumenti di certificazione... Leggi anche: Rapina al tabacchi di via Mercanti: arrestati i due responsabili Temi più discussi: Siracusa, aggredisce agente mentre lo scarcerano: resta in prigione; Fiorente attività di spaccio: 3 arresti dei Carabinieri di Modica; Fuga all’alt tra Augusta e Carlentini, due arresti: in auto coltello e attrezzi da scasso. Intimidazioni ai commercianti di Siracusa, individuati i responsabiliSIRACUSA (ITALPRESS) - Gli agenti della Polizia di Stato ed i Carabinieri di Siracusa hanno fatto luce su tre atti intimidatori che hanno destato particol ... italpress.com Atti intimidatori a Siracusa, individuati i responsabili: arrestato un pregiudicatoA seguito di serrate e approfondite indagini, la Polizia di Stato e il Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, sotto l’attento coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno risolto ... siracusanews.it Ponti di primavera in Sicilia, nuovi collegamenti di Trenitalia per mete turistiche e aeroporti Si arricchiscono gli itinerari turistici tra Cefalù e Palermo, tra Letojanni e Taormina a Catania e Siracusa e tra Siracusa e Donnafugata Leggi l’articolo completo al link n - facebook.com facebook