Oggi si conoscerà se Jannik Sinner potrà essere seguito in diretta su TV8 durante la partita di quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo contro Felix Auger-Aliassime. Dopo aver battuto in tre set il ceco Thomas Machac, il tennista italiano si è qualificato per questa fase del torneo sulla terra rossa del Principato. La decisione sulla trasmissione della sfida spetta a Sky, che potrebbe decidere di trasmetterla o meno.

Jannik Sinner ha sconfitto il ceco Thomas Machac in tre set al Masters 1000 di Montecarlo e si è qualificato ai quarti di finale sulla terra rossa del Principato, dove se la dovrà vedere con il canadese Felix Auger-Aliassime. Il numero 2 del mondo se la dovrà vedere contro il numero 7 del ranking ATP nella giornata di venerdì 10 aprile (secondo match a partire dalle ore 11.00 sul Ranieri III): partirà con i favori del pronostico, ma il rivale promette battaglia ed è particolarmente insidioso, visto lo stato di forma. L’azzurro conduce per 4-2 nei precedenti e ha vinto gli ultimi quattro, tutti disputati nel 2025 (tra cui la semifinale degli US Open e l’atto conclusivo del Masters 1000 di Parigi). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner si vedrà su TV8 già oggi a Montecarlo contro Auger-Aliassime? Cosa prevede la decisione di Sky

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L’azzurro ha avuto un passaggio a vuoto nel secondo set con Machac, dopo una partenza sprint. Domani ai quarti contro il canadese Auger-Aliassime: «Ogni giorno è diverso, cercheremo di fare una buona prestazione» - facebook.com facebook