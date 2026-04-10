Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo dopo aver sconfitto in due set il canadese Félix Auger-Aliassime, numero 7 del ranking mondiale. La partita, durata un'ora e 32 minuti, si è conclusa con un punteggio di 6-3, 6-4 a favore dell’italiano. Nel frattempo, Aliassime è stato eliminato dal torneo.

AGI - Jannik Sinner prosegue la sua corsa nel Masters 1000 di Montecarlo: l'altoatesino ha raggiunto la semifinale battendo il canadese Félix Auger-Aliassime (numero 7 del ranking) in un'ora e 32 minuti col punteggio di 6-3, 6-4. In semifinale Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev (n.3), che a sua volta ha eliminato il brasiliano João Fonseca in un match molto combattuto vinto dal tedesco per 7-5, 6-7, 6-3. "Ieri ero stanco, ho recuperato. Vediamo domani. Sono contento di essere di nuovo in semifinale a Montecarlo". Così Jannik Sinner ha commentato la sua vittoria a fine gara. "E' stata una partita molto intensa e sono contento come sono riuscito a stare mentalmente e a tirarmi fuori da una situazione difficile" Per l'altoatesino è la sedicesima semifinale in un torneo Masters 1000, la quarta consecutiva. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner in semifinale a Montecarlo, Aliassime ko in 2 set

Atp Montecarlo, Sinner-Auger-Aliassime vale la semifinale: chi è l’avversario e quando giocanoUna sfida intensa e sofferta ma Jannik Sinner abbatte l’ostacolo Machac e si regala i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo.

Sinner spazza via dubbi e problemi fisici: battuto Auger-Aliassime senza sbavature, è in semifinale a Montecarlo. Ora ZverevC’era qualche dubbio dopo il “calo energetico” di ieri, Jannik Sinner ci ha messo circa un’ora e mezza per spazzarli via.

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Montecarlo, Sinner elimina Auger-Aliassime con qualità e avanza in semifinale. Domani c'è ZverevDiretta Live della partita tra Sinner e Auger-Aliassime valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it

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Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo grazie al successo sul canadese Félix Auger-Aliassime (numero 7 del ranking), battuto 6-3, 6-4. In semifinale Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev (n.3), che a sua volta ha elimi - facebook.com facebook

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