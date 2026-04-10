Su X sta circolando un video che mostra il tennista italiano durante un match a Montecarlo. Nel filmato, Sinner si volta verso la panchina, chiede informazioni sulla sfida tra altri due giocatori e scherza prima di riprendere a giocare. Il video, considerato da alcuni come un furto, sta attirando molti commenti tra gli utenti della piattaforma.

Su X spopola un video fatto a Jannik Sinner durante il match di Montecarlo contro Machac: il numero due del mondo si volta verso la panchina, chiede informazioni sulla sfida tra Auger-Aliassime e Ruud, e poi scherza prima di riprendere a giocare. Guarda il filmato (credits @alexiuss11). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner e il video rubato contro Machac: "Cosa fanno di là!?"

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