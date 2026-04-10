Sinner domina Auger-Aliassime a Monte Carlo e ringrazia il meteo | Le nuvole mi hanno aiutato

Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali del torneo di Monte Carlo dopo aver battuto in due set Felix Auger-Aliassime. Il match si è svolto sotto il cielo coperto, e lo stesso Sinner ha commentato che le condizioni meteorologiche hanno giocato a suo favore. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ora attende il prossimo avversario nel torneo.

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo di Monte Carlo, regolato in due set Auger-Aliassime. Parlando di un suo meraviglioso colpo, il tennista italiano con umiltà ha parlato anche del meteo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sinner soffre ma batte Machac a Monte Carlo: “Mi sono sentito fiacco”. Ai quarti sfida Auger-AliassimeIl tennista italiano ha sconfitto in 3 set (6-1, 5-7, 6-3) il ceco e si è qualificato ai quarti del Masters 1000, domani il match con il canadese che... Monte-Carlo Masters, Zverev primo semifinalista: attende Sinner o Auger-AliassimeIl numero 3 del mondo supera Fonseca in tre set e conquista la semifinale del Masters 1000 nel Principato. Temi più discussi: Tennis, Atp Montecarlo: Sinner e Alcaraz volano ai quarti dopo un blackout; Sinner soffre di guai fisici ma vola ai quarti: ora sfida a Auger-Aliassime; Montecarlo, Sinner soffre ma va avanti: piega Machac in tre set, torna ai quarti e ora trova Auger-Aliassime; Sinner supera Machac a Montecarlo e vola ai quarti contro Auger-Aliassime. Sinner batte Auger-Aliassime 6-3 6-4 all’ATP Monte Carlo, il risultato in diretta: Jannik in semifinale domani contro ZverevSinner sfida Auger Aliassime ai quarti di finale del singolare di Monte Carlo 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Miami ... fanpage.it Atp Monte-Carlo, oggi Sinner sfida Auger-Aliassime nei quarti di finaleJannik Sinner torna in campo oggi al Masters 1000 di Monte-Carlo per la sfida dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime. L’azzurro, numero 2 del mondo, scenderà in campo nel secondo match sul ... tg24.sky.it Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo di Monte Carlo, regolato in due set Auger-Aliassime. Parlando di un suo meraviglioso colpo, il tennista italiano con umiltà ha parlato anche del meteo: https://fanpa.ge/8JCF0 - facebook.com facebook è ! Ai quarti di finale dell’Atp di Montecarlo, Sinner supera Auger-Aliassime in due set (3-6;4-6) e vola in semifinale. Ad attenderlo ci sarà Zverev #CorrieredelloSport #atpmontecarlo #Sinner #AugerAliassime x.com