Sinner interrompe una serie di 37 vittorie consecutive, segnando una pausa nella sua striscia di successi. Da una parte, un avversario cede un po’ di terreno, dall’altra, l’altro resiste con fatica. Dopo questa partita, Sinner commenta che non tutti i giorni sono uguali, sottolineando come nel tennis le giornate possano variare notevolmente.

Uno barcolla, l'altro non molla, ma che fatica. Ha ragione Sinner, «non tutti i giorni sono uguali» e questa è la normalità nel tennis. Lo è stata anche per Alcaraz, ieri, poi è chiaro che quando capita a Jannik parte subito l'allarme rosso. Ma alla fine la spiegazione è semplice: «Ho avuto un calo energetico». Insomma i quarti di finale raggiunti a Monte Carlo sono stati una faticaccia, contro il ceco Machac che è uno che sul rosso può dare fastidio. Il rosso, il nostro s'intende, si è così trovato in una situazione quasi kafkiana: vinto 6-1 il primo set, è andato sotto 2-5 nel secondo dando la versione Mister Hyde di se stesso: quasi mai una prima in campo, palle buttate di là senza forze, il ciondolare stanco, qualche toccatina alla schiena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner cigola un po' e la striscia di 37 set vinti di fila si ferma qui

Si ferma a 37 la striscia di set vinti da Jannik Sinner nei Masters 1000. Record di ogni epocaSi è fermata a 37 la serie di set consecutivi vinti da parte di Jannik Sinner nei tornei di categoria ATP Masters 1000: oggi l’azzurro ha ceduto il...

LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-7, 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: la striscia di set si ferma a 37, problemi alla schienaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.