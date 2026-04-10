Durante il torneo di Montecarlo, Jannik Sinner ha conquistato una vittoria contro Felix Auger-Aliassime. Tra il pubblico presente, si sono visti alcuni parenti e amici del giocatore. Tra gli spettatori, anche una giovane donna, presumibilmente legata a Sinner, e il padre del tennista. Inoltre, tra gli spettatori c’era anche un pilota di Formula 1, riconoscibile per il suo casco e abbigliamento.

Ad assistere alla vittoria di Jannik Sinner contro Felix Auger-Aliassime nel torneo di Montecarlo c’erano parecchi ospiti nel suo box, dal padre Hanspeter alla fidanzata Laila Hasanovic, ma soprattutto il pilota della Mercedes George Russell: "Siamo buoni amici e sono stato contento che fosse nella mia hospitality. Lui mi ha invitato alla sua hospitality", ha spiegato il tennista in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, che box: tra Laila e il papà spunta George Russell

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