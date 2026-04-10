Sinner-Auger Aliassime oggi in tv ATP Montecarlo 2026 | orario programma streaming

Oggi si svolge il match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026. L'incontro si gioca in singolare e decide quale dei due avanzera` in semifinale. Sinner, tra i favoriti del torneo, affronta il canadese, che occupa il sesto posto nel tabellone. L’evento viene trasmesso in diretta in televisione e in streaming.

Nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l’azzurro Jannik Sinner scende in campo ancora una volta in singolare, e lo fa nel match che mette in palio un posto in semifinale, nel quale il numero due del mondo sarà opposto al canadese Felix Auger-Aliassime, numero 6 del seeding. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE 11.00) Il match dei quarti di finale che vedrà protagonista il tennista azzurro ed il canadese, infatti, sarà il secondo del programma di oggi, venerdì 10 aprile, sul Court Rainier III, e si giocherà al termine di Fonseca-Zverev (questo match inizierà alle 11.oo): Sinner nei sei precedenti è in vantaggio per 4-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Si ferma la striscia di set consecutivi, ma non il suo cammino Sinner supera Machac al terzo e conquista un posto nei quarti di finale finale contro Auger-Aliassime @bmwitalia - facebook.com facebook