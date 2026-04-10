L'incontro tra Sinner e Auger Aliassime non sarà trasmesso in chiaro, rappresentando l'ultimo ostacolo prima di arrivare su TV8. Jannik Sinner ha superato il ceco Thomas Machac in tre set nel torneo Masters 1000 di Montecarlo, assicurandosi un posto tra i migliori otto del torneo sulla terra rossa. Il prossimo avversario del tennista italiano sarà il canadese Felix Auger-Aliassime.

Jannik Sinner ha sconfitto il ceco Thomas Machac in tre set al Masters 1000 di Montecarlo e si è qualificato ai quarti di finale sulla terra rossa del Principato, dove se la dovrà vedere con il canadese Felix Auger-Aliassime. Il numero 2 del mondo se la dovrà vedere contro il numero 7 del ranking ATP nella giornata di venerdì 10 aprile (secondo match a partire dalle ore 11.00 sul Ranieri III): partirà con i favori del pronostico, ma il rivale promette battaglia ed è particolarmente insidioso, visto lo stato di forma. L’azzurro conduce per 4-2 nei precedenti e ha vinto gli ultimi quattro, tutti disputati nel 2025 (tra cui la semifinale degli US Open e l’atto conclusivo del Masters 1000 di Parigi). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Auger Aliassime non si vedrà ancora in chiaro. Ultimo scoglio prima di TV8

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Si ferma la striscia di set consecutivi, ma non il suo cammino Sinner supera Machac al terzo e conquista un posto nei quarti di finale finale contro Auger-Aliassime @bmwitalia - facebook.com facebook