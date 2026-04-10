Sindrome del bambino scosso iniziative di sensibilizzazione su tutto il territorio

In tutta Italia sono state avviate iniziative di sensibilizzazione sulla sindrome del bambino scosso, coinvolgendo oltre 150 città. Sono stati allestiti infopoint con operatori sanitari per fornire informazioni e supporto, mentre numerosi monumenti storici sono stati illuminati di arancione come simbolo di attenzione sulla problematica. Queste azioni mirano ad aumentare la consapevolezza pubblica e prevenire situazioni di abuso sui bambini.

Oltre 150 città coinvolte, infopoint con operatori sanitari e monumenti storici illuminati di arancione. L'11 e il 12 aprile tornano le Giornate nazionali di prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby Syndrome), per accendere i riflettori su un trauma cerebrale che, in un caso su. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Sindrome del bambino scosso: incontro di sensibilizzazione su una forma di maltrattamento infantile grave ma prevenibileIn occasione della giornata nazionale di prevenzione sulla Shaken baby syndrome, o sindrome del bambino scosso, nella sala consiliare del comune di... Leggi anche: Sindrome del bambino scosso, la campagna di sensibilizzazione promossa dall'ospedale "Moscati" Temi più discussi: Giornate Nazionali di Prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso; Sindrome del bambino scosso: le iniziative di AUSL e Sant'Orsola in occasione della giornata nazionale; L’11 e il 12 aprile le Giornate di prevenzione della Sindrome del bambino scosso, le Torri della Regione si illuminano di arancione; Una giornata informativa sulla Sindrome del bambino scosso al San Giuseppe di Empoli. Sindrome del Bambino Scosso: 1 caso su 4 è fatale. Cos'è e come prevenirla, torna la campagna NONSCUOTERLO!La sindrome del bambino scosso può causare gravi danni o morte in 1 caso su 4. Torna la campagna nazionale per prevenire i rischi. alfemminile.com Sindrome bambino scosso: come avviene e quali sono i sintomiCon sindrome bambino scosso si intende la più seria forma di maltrattamento del neonato, che può causare decesso. bimbisaniebelli.it Giornate nazionali contro la Sindrome del Bambino Scosso: oltre 150 città coinvolte, a Torino infopoint in piazza Castello e Mole Antonelliana in arancione x.com Sindrome del bambino scosso: al Santa Maria di Terni la prevenzione entra nella lettera di dimissione In occasione delle Giornate Nazionali (11-12 aprile), l'Azienda Ospedaliera lancia un programma di incontri e sensibilizzazione per istruire i neo-genitori sui - facebook.com facebook