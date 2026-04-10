Sindrome del bambino scosso | incontro di sensibilizzazione su una forma di maltrattamento infantile grave ma prevenibile
In occasione della giornata nazionale dedicata alla prevenzione della sindrome del bambino scosso, si terrà un incontro pubblico nella sala consiliare di Pescara. L’obiettivo è informare sul maltrattamento infantile conosciuto come sindrome del bambino scosso, una condizione grave che può essere evitata attraverso la conoscenza e la corretta informazione. L’evento mira a sensibilizzare i presenti su questa problematica, spesso sottovalutata o ignorata.
In occasione della giornata nazionale di prevenzione sulla Shaken baby syndrome, o sindrome del bambino scosso, nella sala consiliare del comune di Pescara si terrà un incontro di per sensibilizzare su una forma di maltrattamento infantile grave ma spesso inconsapevole e prevenibile. L’incontro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Sindrome del bambino scosso, la campagna di sensibilizzazione promossa dall'ospedale "Moscati"
Sindrome del bambino scosso: all’ospedale di Empoli una giornata informativaEmpoli (Firenze), 10 aprile 2026 – Un gesto brusco, spesso dettato dall’esasperazione, può avere conseguenze gravissime sulla vita di un neonato.
Temi più discussi: Giornate Nazionali di Prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso; L’11 e il 12 aprile le Giornate di prevenzione della Sindrome del bambino scosso, le Torri della Regione si illuminano di arancione; Sindrome del bambino scosso: le iniziative di AUSL e Sant'Orsola in occasione della giornata nazionale; Una giornata informativa sulla Sindrome del bambino scosso al San Giuseppe di Empoli.
Sindrome del bambino scosso: all’ospedale di Empoli una giornata informativaUn info point verrà allestito il 13 aprile nella hall al piano terra. Ecco di cosa si tratta e i consigli da seguire per prevenire danni che possono essere gravissimi ... lanazione.it
Nelle farmacie veronesi la campagna contro la sindrome del bambino scossoAnche nelle farmacie di Verona la campagna contro la sindrome del bambino scosso. Cosa fare e cosa evitare assolutamente. veronaoggi.it
La Mole Antonelliana si tinge di arancione per la “Sindrome del bambino scosso” x.com
Sindrome del Bambino Scosso: due infopoint a Martinsicuro con la Croce Verde di Villa Rosa L’associazione ha aderito alla campagna “Non scuoterlo!” che si tiene in oltre 150 città italiane l’11 e il 12 aprile - facebook.com facebook