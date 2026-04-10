Il sindaco di Genova ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di candidarsi a livello nazionale. In un'intervista, ha affermato che, qualora una coalizione di centrosinistra le proponesse di essere l'anti-Meloni, prenderebbe in considerazione questa possibilità. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione sui possibili sviluppi delle prossime competizioni politiche. La candidatura, quindi, si affianca alle sue attività amministrative nel capoluogo ligure.

Il sindaco di Genova Silvia Salis esce allo scoperto e lancia la candidatura nazionale Il sindaco di Genova Silvia Salis esce allo scoperto e lancia la candidatura nazionale. In un'intervista concessa a Bloomberg ha dichiarato: "Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sindaco di Genova Salis lancia la candidatura: "Se csx mi chiedesse di essere l'anti-Meloni, lo prenderei in considerazione"

Silvia Salis apre alla candidatura: “Se mi chiedessero di essere l’anti-Meloni, lo prenderei in considerazione”Silvia Salis viene allo scoperto e apre alla possibilità di essere lei il volto del centrosinistra alle prossime elezioni politiche.

Salis, io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione"Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione.

Temi più discussi: Durante la commissione comunale dedicata al futuro restyling della stadio di Genova è intervenuto il sindaco di Genova Silvia Salis promettendo che dentro l’impianto non ci sarà alcun centro commerciale ma solo negozi tematici legati allo sport e un centro m; 82° anniversario dell’eccidio della Benedicta, domenica 12 aprile; Funivia, Salis: Stupita dai toni, ci sarà condivisione. Rixi: Ne prendo tante in montagna; Silvia Salis: Con me la musica è cambiata, non sono la sindaca del porto.

Bianchi: Salis esclude tifosi da commissione restyling Ferraris e cancella 1000 posti in gradinateNonostante la nostra esplicita richiesta del 3 aprile scorso e nonostante i solleciti, il sindaco di Genova Silvia Salis esclude i tifosi dalla commissione a Tursi sullo stadio Ferraris ritenendo che ... ligurianotizie.it

Piciocchi attacca Salis: Un matrimonio di convenienza, Genova non può essere un trampolinoL’ex sindaco facente funzione critica l’apertura della prima cittadina a una possibile candidatura nazionale: Almeno stavolta è stata sincera, ma la città non è al centro ... lavocedigenova.it

Il sindaco di Genova, #Salis, nuova eroina nazionale ed esponente del #Pd che sbraita in parlamento contro il governo che avrebbe aumentato la povertà bla bla bla, si fa immortale come una velina qualsiasi con scarpe firmate da 1.200 euri in bella vista. Poo x.com

LiguriaOggi.it. . L’ex vice sindaco di Genova Pietro Piciocchi, alla guida dell’opposizione con Vince Genova, ha infiammato la sala rossa di Palazzo Tursi con un rovente attacco sul progetto per la cabinovia in Valbisagno Il tema è tornato a far discutere Leggi l - facebook.com facebook