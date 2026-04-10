Silvia Salis ha dichiarato di essere pronta a candidarsi contro Giorgia Meloni, se le venisse chiesto. Ha affermato che non escluderebbe questa possibilità, lasciando intendere di essere aperta a una candidatura in quel contesto. La sua frase si inserisce in un discorso più ampio riguardante le eventuali candidature politiche e le sfide future nel panorama politico attuale.

«Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest’attenzione nazionale mi lusinga». Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo servizio descrivendola come "il volto nuovo italiano e possibile candidata anti Giorgia Meloni». «La sconfitta referendaria subita dalla premier Giorgia Meloni il mese scorso - osserva in apertura d’articolo Bloomberg - sta galvanizzando l’opposizione italiana» riconoscendo in Salis la potenziale competitor dell’attuale premier alle prossime elezioni. «Sono una candidata progressista che crede fermamente che sviluppo economico e giustizia sociale possano coesistere - sottolinea Salis nell’intervista -. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Silvia Salis non esclude la sfida a Giorgia Meloni: “Pronta a candidarmi”

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I misteri dell’indagine su Silvia Salis: la segnalazione tedesca, il “controllo discreto”, il Viminale all’oscuro x.com